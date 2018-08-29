«Обращение президента РФ показало безальтернативность пенсионной реформы»

Москва, , 18:47 — REGNUM В своем обращении к гражданам по поводу пенсионной реформы президент России Владимир Путин разоблачил популистские манипуляции оппозиции, уверен профессор НИУ «Высшая школа экономики», политолог Олег Матвейчев. Об этом он 29 августа заявил корреспонденту ИА REGNUM.

«Вчера [28 августа], когда стало известно, что будет обращение, я очень переживал, чтобы оно не прошло впустую, — признался Матвейчев. — Обращение — это всегда исключительное событие. Президент раньше обращался к нации только во время терактов, а по социально-экономическим проблемам обращения к нации не было ни разу. Было бы плохо, если бы это обращение ударило бы мимо цели. Самый худший вариант, который я рассматривал — если президент скажет о неких компенсационных мерах».

Это, по мнению Матвейчева, был бы самый плохой вариант, так как он ничего бы не объяснял.

«Второй вариант — это то, что президент обоснует реформу, а потом предложит компенсационные механизмы, — сказал политолог. — На все эти разговоры и про компенсации и про необходимость реформ есть возражения, которые уже в течение двух месяцев тиражировала оппозиция: типа «давайте продадим здания пенсионного фонда», «давайте лишим депутатов зарплаты», «давайте введем прогрессивную шкалу» и дескать тогда решатся все проблемы. Президент бы выступил и тут же встали бы миллионы тех, кто считает, что нужно действовать по-другому. На мой взгляд, президент, рассмотрев все альтернативы, показал их смехотворность и разоблачил все манипуляции и весь популизм. И здесь критикам сказать будет нечего. Даже человек, который смотрел это обращение со скепсисом, понял безальтернативность ситуации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Евгения Ревенко президент РФ Владимир Путин предложил ряд справедливых мер по совершенствованию пенсионной системы, выступив гарантом и защитником интересов граждан.

«Впервые Президент России обратился по социально-экономической тематике к людям вот так напрямую. Это подчеркивает важность темы, которая обсуждается сейчас в обществе. Без преувеличения изменения в пенсионной системе затрагивают каждого гражданина нашей страны. Это честный и открытый разговор, демонстрация уважения к людям», — уверен Ревенко.

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