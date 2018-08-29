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За полгода Узбекистан посетили 500 тыс. граждан Киргизии

Политика

Между Узбекистаном и Киргизией действует 60-дневный безвизовый режим

Ташкент, 29 августа 2018, 18:46 — REGNUM  За шесть месяцев 2018 года Узбекистан посетили 500 тыс. граждан Киргизии, сообщает издание Tazabek со ссылкой на посла Узбекистана в Киргизии Комила Рашидова.

По его словам, в 2018 наблюдается рост этого показателя. Однако дипломат не уточнил количественные характеристики роста. В настоящее время между Узбекистаном и Киргизией действует 60-дневный безвизовый режим.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года товарооборот между Киргизией и Узбекистаном составил $215,7 млн, что на 48% выше, чем за аналогичный период 2017 года.

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Узбекско-киргизские отношения
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