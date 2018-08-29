За полгода Узбекистан посетили 500 тыс. граждан Киргизии

Ташкент, , 18:46 — REGNUM За шесть месяцев 2018 года Узбекистан посетили 500 тыс. граждан Киргизии, сообщает издание Tazabek со ссылкой на посла Узбекистана в Киргизии Комила Рашидова.

По его словам, в 2018 наблюдается рост этого показателя. Однако дипломат не уточнил количественные характеристики роста. В настоящее время между Узбекистаном и Киргизией действует 60-дневный безвизовый режим.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года товарооборот между Киргизией и Узбекистаном составил $215,7 млн, что на 48% выше, чем за аналогичный период 2017 года.