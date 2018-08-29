Порошенко стал объектом нападок в сети за визит в квартиру «сепаратистов»

Киев, , 18:32 — REGNUM Видеозапись опубликованная в аккаунте социальной сети Facebook президента Украины Петра Порошенко вызвала общественный резонанс в сети.

Видеозапись была опубликована 26 августа и посвящена она визиту Порошенко в оккупированную украинскими войсками Авдеевку. Оказалось, что в квартире местной жительницы, к которой пришел Порошенко, на холодильнике висели магниты с изображением флага России, а также фотография её внука в тельняшке и фуражке с надписью «Тихоокеанский флот».

Пользователи социальных сетей обратили внимание на эти факты и посчитали, что Порошенко попал в квартиру «сепаратистов» в Донбассе.

Известно, что Порошенко посетил квартиру местной жительницы в рамках церемонии символического запуска газопровода, соединяющего поселок Очеретино с городом Авдеевка. Однако видеозапись имела обратный эффект и не принесла Порошенко популярности.

«Внук на холодильнике)) Президент на флаг российский засмотрелся на холодильнике… наверное, забрал стиральную машинку сразу», — написал один из пользователей.

Другой пользователь обвиняет администрацию президента Украины в кретинизме, так как верховного главнокомандующего ВСУ завели в «квартиру сепаратистов в Авдеевке», а выпущенный сюжет вообще оказался «предательским».