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Ракетный крейсер «Маршал Устинов» провел учения в Средиземном море

Политика

В контрдиверсионных учениях также участвовал большой противолодочный корабль «Североморск»

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» провел учения в Средиземном море
Иллюстрация: Mil.ru
Ракетный крейсер «Маршал Устинов»

Москва, 29 августа 2018, 18:23 — REGNUM  В Средиземном море прошли контрдиверсионные учения отряда боевых кораблей ВМФ России, сообщает 29 августа пресс-служба Северного флота.

Уточняется, что выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Североморск» на якорной стоянке провели учения по предотвращению нападений подводных диверсантов условного противника и по отражению атаки террористов на скоростных малоразмерных лодках.

Кроме того, экипажи провели учения по борьбе за живучесть и пополнили запасы топлива в море с танкера «Дубна».

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне известий о подготовке США к ракетному удару по Сирии в Восточном Средиземноморье сосредоточена самая сильная группировка боевых кораблей ВМФ России за всю историю участия РФ в сирийском конфликте.

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Война в Сирии
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