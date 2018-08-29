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Узбекистан назначил нового посла в Австрии

Политика

Ранее Шерзод Асадов работал помощником министра иностранных дел

Ташкент, 29 августа 2018, 18:27 — REGNUM  Послом Узбекистана в Австрии назначен бывший советник посольства, временный поверенный в делах республики в Австрии Шерзод Асадов, сообщили 29 августа в пресс-службе МИД Узбекистана.

Асадов также назначен постоянным представителем страны при ОБСЕ и других международных организациях в Вене. Дипломат был назначен временным поверенным в делах Узбекистана в октябре 2017 года. До этого Асадов работал помощником министра иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля гражданин Австрии Игорь Митчка вошел в экспертно-аналитическую группу при министерстве образования Узбекистана. Ранее Митчка работал в Goldman Sachs.

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Внешняя политика Узбекистана
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