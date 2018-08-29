Президент РФ провел рабочую встречу с врио главы Якутии

Москва, , 18:08 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы Якутии, в ходе которой заявил, что поручит правительству РФ оказать помощь Республике Саха (Якутия) в переоборудовании ряда зданий под школы.

С соответствующей просьбой на встрече с главой государства обратился врио главы региона Айсен Николаев.

Он пояснил, что в Якутске есть достаточно много зданий, которые могли бы быть использованы под школы.

«Например, здания негосударственных образовательных учреждений, которые сейчас закончили свою деятельность, не прошли аккредитацию, но здания абсолютно для школ готовы, они могут в принципе при минимальной реконструкции уже к концу этого года начать детей принимать», — цитирует слова Айсена Николаева «Интрефакс».

По мнению врио главы Якутии, в этих зданиях может быть создано около тысячи школьных мест.

«Три таких здания есть. Но, к сожалению, дефицит бюджета у нас в республике в этом году достаточно большой», — заметил врио главы Якутии, добавив, что затраты на их переоборудование составят около 600 млн рублей.

«Оценки все произведены, мы проверили все, в принципе они подходят, но пока денег не хватает. Мы, конечно, просили бы вас, если такая возможность есть, дать поручение правительству Российской Федерации, чтобы какая-то помощь нам была оказана», — уточнил Айсен Николаев.

В свою очередь, Владимир Путин предположил, что правительство согласится оказать помощь на условиях софинансирования.