На выборах в думу Великого Новгорода началось досрочное голосование

Великий Новгород, , 18:04 — REGNUM На выборах депутатов думы Великого Новгорода шестого созыва сегодня, 29 августа, началось досрочное голосование. Как сообщили ИА REGNUM в городской избирательной комиссии, до 8 сентября включительно проголосовать досрочно можно в помещениях участковых избирательных комиссий, согласно графику их работы.

Причины для досрочного голосования могут быть только уважительными, в их числе — отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья.

Проголосовать досрочно можно на том избирательном участке, на котором избиратель включён в список. По данным избирательной комиссии Новгородской области, на 1 июля 2018 года численность избирателей в Великом Новгороде составляет 176 931 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дума Великого Новгорода формируется по смешанному принципу: 15 депутатов избирается по одномандатным округам, 15 — по партийным спискам. На 30 мест претендуют 259 человек. По спискам пяти политических партий баллотируются 174 кандидата, при этом «Единая Россия» выдвинула 47 человек, «Справедливая Россия» — 41 человек, ЛДПР — 31 человек, КПРФ — 30 человек, «Яблоко» — 25 человек. По 15 одномандатным округам в выборах участвуют 85 кандидатов, в числе которых семь самовыдвиженцев, представители всех пяти вышеперечисленных партий, а также партий «Союз труда», Партии социальной защиты, «Родной партии» и партии «Коммунисты России».

Выборы состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

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