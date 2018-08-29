Во Владимирской области поддерживают корректировки пенсионной реформы

Владимир, , 17:58 — REGNUM Председатель Владимирского отделения Союза пенсионеров России Сергей Полуэктов высоко оценил предложения по корректировке пенсионной системы, изложенные Президентом РФ Владимиром Путиным в его телеобращении к гражданам России в среду, 29 августа.

«Все согласны с тем, что пенсионную реформу надо проводить, и она будет проведена. Но проводить ее нужно так, чтобы было как можно лучше для людей. Владимир Владимирович так и сказал: «Ребята, мы для кого это делам? Для Вас!» И это нам очень понравилось, — отметил Сергей Полуэктов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM , — Те, кто может работать, тот должен работать, его не уволят. А тем, кто не может работать, надо оказать помощь, чтобы сохранить льготы с 55 лет у женщин и с 60 у мужчин. И одновременно будет увеличиваться пенсия. Так что большинство поддерживает идею пенсионной реформы именно в таком виде».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в среду, 29 августа, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к населению по предстоящей пенсионной реформе.

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