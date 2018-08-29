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США продолжают давление на Северную Корею под видом диалога

Политика

И намерены укреплять военное сотрудничество с Сеулом

США продолжают давление на Северную Корею под видом диалога
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Трамп vs Ким, КНДР, США

Вашингтон, 29 августа 2018, 17:58 — REGNUM  На пресс-конференции официального представителя госдепартамента США Хизер Науэрт в Вашингтоне было обнародовано заявление госсекретаря Майка Помпео, из которого следует, что США продолжат диалог с КНДР в случае, если Пхеньян готов выполнять обязательства по денуклеаризации, сообщает 29 августа Синьхуа.

Для достижения этой цели, считает глава американской дипломатии, необходимо вести диалог даже на фоне отмены и переноса на более поздний срок визита Помпео в Пхеньян, осуществленного на прошлой неделе по инициативе президента Дональда Трампа.

Науэрт подчеркнула, что контакты между КНДР и США продолжаются. При этом Вашингтон понимает, что денуклеаризация будет сложным и продолжительным процессом, результаты которого видятся плодотворными.

В тот же день ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что приостановление некоторых двусторонних военных учений США с Южной Кореей не означает свертывания военного сотрудничества между странами.

Иначе говоря, США продолжают оказывать на КНДР всестороннее давление, включая его политическую и военную стороны.

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США и КНДР
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