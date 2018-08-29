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Армия Египта атаковала исламистов на границе с Ливией

Политика

Уничтожено не менее 20 боевиков

Каир, 29 августа 2018, 18:20 — REGNUM  Армия Египта отчиталась об итогах нескольких дней боев с исламистами на Синае и вдоль границы с Ливией. 29 августа передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению военных, в ходе нескольких спецопераций было уничтожено не менее 20 боевиков. Также военными уничтожено 18 укрытий и складов оружия, 39 транспортных средств с оружием и боеприпасами, обезврежено 41 взрывное устройство и арестовано 83 подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабная операция армии Египта против исламистов на Синайском полуострове, на юге страны и в пустыне на границе с Ливией стартовала в феврале 2018 года.

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