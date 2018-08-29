Глава Крыма: президент поставил точку в дискуссиях о пенсионной реформе

Симферополь, , 17:50 — REGNUM Выступление президента России Владимира Путина по поводу необходимости преобразования пенсионной системы поставило точку в дискуссиях и обозначило приоритетные направления работы. Такое мнение 29 августа журналистам выразил глава РК Сергей Аксёнов.

«Глава государства поставил точку в дискуссиях о пенсионной реформе, обозначив приоритетные направления работы для органов власти всех уровней. Это был честный, открытый и откровенный разговор с народом, на который способен только сильный национальный лидер, пользующийся колоссальной поддержкой и доверием граждан», — отметил руководитель региона.

По его мнению, после обращения главы государства к людям исчезла почва для спекуляций на болезненных темах, связанных с изменениями в пенсионной системе.

«Миллионы людей получили честные, ясные, исчерпывающие ответы на волновавшие их вопросы», — подчеркнул Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля 2018 года Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, который предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. До 24 сентября собираются поправки к законопроекту, затем намечено голосование во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации. 29 августа Владимир Путин выступил с телеобращением и рассказал обо всех аспектах изменений в пенсионном законодательстве, отметив, что выход женщин на пенсию должен быть возможен в 60 лет.