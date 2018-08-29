СМИ Италии: новый бюджет ЕС написан в интересах Германии и Франции

Рим, , 17:46 — REGNUM Проект бюджета ЕС на 2021−2027 годы предполагает увеличение доли Италии в расходах фондов ЕС на 6%, но если бы не внесенные летом 2018 года поправки, то Италия бы получила не на 6%, а на 24% больше средств, сообщает в среду, 29 августа, Agenzia Italia.

Обозреватели издания изучили пока не опубликованный проект бюджета. Пересмотр структуры расходов формально был связан с выходом Великобритании из ЕС. Фактически изменилась формула распределения средств между странами.

Фонды ЕС, направленные на региональное развитие, в период 2021—2027 годов составят 330,6 млрд евро, что на 9,9% больше, чем в предыдущие семь лет (2014−2020). При этом доля Италии вырастет лишь на 6% — с 34,5 до 38,5 млрд евро.

Поступления для Италии вырастут не так быстро, как могли бы, потому что Еврокомиссия приняла решение ввести понятие «системы безопасности» и предотвратить «возможные негативные последствия слишком резких изменений».

Бенефициарами такого новшества станут прежде всего Германия и Франция. К примеру, Германия по прежней системе распределения получила бы на 45% меньше средств, а Франция — на 23%.