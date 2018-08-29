«Обращение президента РФ показало всю важность пенсионной реформы»

Москва, , 17:43 — REGNUM Многие из предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по корректировке пенсионной реформы были рассчитаны как раз с учетом той реакции, которой было встречно изначальное предложение правительства РФ по повышению пенсионного возраста. Об этом 29 августа корреспонденту ИА REGNUM заявила руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

«Многие из предложенных президентом мер были рассчитаны как раз с учетом той реакции, которой было встречно изначальное предложение правительства РФ, — сказала она. — В том числе это касается снижения пенсионного возраста для женщин. Это такие меры, которые востребованы и играют наибольшую социальную роль. Сам по себе факт обращения главы государства и та интонация, с которой оно сделано, подчеркивает важность и сложность этого шага. Президент обращался к гражданам как к друзьям пытаясь показать, насколько он понимает страх перед изменениями, который есть в обществе. Общество охватила эмоциональная реакция, и такое обращение поможет частично ее снять».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 29 августа президент России выступил с обращением к гражданам России, в котором высказался по вопросу запланированной правительством РФ пенсионной реформы. В своей речи глава государства указал на ряд шагов, которые должно предпринять правительство в целях смягчения последствий этой реформы, а также констатировал необходимость этих преобразований, продиктованных, как считает президент, объективными социально-экономическими условиями сложившимися в стране.