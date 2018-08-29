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«Сама такая!» — Трамп обвинил Хиллари Клинтон в связях с русскими

Политика

«Хиллари Клинтон и DNC заплатили за информацию российскому правительству»

«Сама такая!» — Трамп обвинил Хиллари Клинтон в связях с русскими
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хиллари Клинтон и Дональд Трамп

Вашингтон, 29 августа 2018, 17:37 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп обвинил экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и Демократическую партию в связях с российским правительством — соответствующий пост был размещен 29 августа на твиттер-аккаунте @realDonaldTrump.

«Хиллари Клинтон и DNC заплатили за информацию российскому правительству, чтобы использовать против правительства её страны — в этом нет никаких сомнений!» — заявил Трамп в «Твиттере».

Напомним, вопрос связи самого Трампа и его доверенных лиц с «русскими» является основной темой для дискредитации президента США с момента его победы на выборах в ноябре 2016 года.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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