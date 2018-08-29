В Литве Бельгия сменяет Португалию и Испанию в «воздушной полиции» НАТО

Вильнюс, , 17:23 — REGNUM На авиабазе НАТО в Зокняй (пригород литовского города Шяуляй) 31 августа состоится ротация так называемой «миссии воздушной полиции НАТО», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 августа. Об этом объявило министерство обороны Литвы.

На смену военным из Испании и Португалии прибудет бельгийский контингент. В миссии будет задействовано четыре F-16 Fighting Falcon. Контингент испанцев и португальцев состоял из шести истребителей Eurofighter Typhoon и порядка 130 солдат обслуживающего персонала (включая пилотов). Это уже третья смена бельгийцев в Литве. Они были первыми при старте миссии в 2004 году, затем ротация происходила в 2003 и 2013 годах.

Испанские пилоты уходящей смены отметились нештатной ситуацией, когда один из пилотов Eurofighter Typhoon, в начале августа в небе над Эстонией по ошибке выпустил ракету «воздух-воздух». Её следов впоследствии так и не нашли.