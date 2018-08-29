ГД обсудит защиту прав предпенсионеров одновременно с пенсионной реформой

Москва, , 17:21 — REGNUM Рабочая группа Госдумы по совершенствованию пенсионного законодательства обсудит синхронизацию принятия законопроектов о проведении в РФ пенсионной реформы и других инициатив, необходимых для защиты трудовых прав работников предпенсионного возраста. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 августа, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

О необходимости параллельной работы и одновременного рассмотрения законопроектов ранее заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам.

«Поставленная президентом задача о принятии одновременно с законопроектом о совершенствовании пенсионной системы законопроекта, защищающего права работников предпенсионного возраста, предполагает внесения поправок в Трудовой, Административный и Уголовный кодексы», — отметил Володин.

По его словам, для выполнения такого поручения депутатам в профильных комитетах Госдумы, а также в правительстве придётся активно работать.

«31 августа в рамках рабочей группы, созданной по итогам парламентско — общественных слушаний по совершенствованию пенсионного законодательства, мы планируем рассмотреть эти вопросы», — отметил Володин.

Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам РФ в связи с планируемой пенсионной реформой. Речь идёт о правительственном законопроекте, в котором чиновники предлагают увеличить срок выхода граждан на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Президент обратил внимание на необходимость подобных изменений, однако отметил ряд поправок, которые необходимо внести в законопроект ко второму чтению. Так, например, по его словам несправедливо повышать пенсионный возраст для женщин больше, чем на пять лет.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 19 июля. 21 августа по инициативе Вячеслава Володина прошли масштабные общественно-парламентские слушания, посвященные доработке инициативы ко второму чтению, запланированному на сентябрь, в результате которых была создана рабочая группа. В ее состав вошли депутаты, члены правительства, Совета Федерации, Счетной палаты, а также профсоюзов, делового и научного сообществ.