Экс-глава Ижевска и кандидат в депутаты гордумы вышел из «Единой России»

Ижевск, , 17:20 — REGNUM Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин, который примет участие в довыборах депутатов гордумы, решил выйти из партии «Единая Россия». Заявление поступило в территориальную избирательную комиссию (ТИК) Октябрьского района столицы Удмуртии.

Ранее в рамках заседания, которое проводилось узким составом и было созвано в экстренном порядке, Тюрина допустили до выборов, сообщает Udm-info со ссылкой на члена ТИК с правом совещательного голоса Сергея Антонова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 мая 2018 года Тюрин покинул пост градоначальника по собственному желанию. Вернувшись из отпуска, экс-мэр принял решение участвовать в довыборах в городскую думу по Колтоминскому одномандатному избирательному округу №10. Бывший мэр считает, что у него есть опыт и знания, которые помогут решить проблемы жителей Ижевска.

В ходе регистрации Октябрьская ТИК признала 11 из 123 подписей в поддержку Тюрина недействительными. Для регистрации в качестве кандидата для участия в довыборах депутатов гордумы Тюрину требуется набрать 111 подписей. В рамках рассмотрения дела прокурор ходатайствовал о признании недействительными еще двух подписей.

Октябрьский районный суд Ижевска отменил регистрацию Тюрина в качестве кандидата. В связи с недостатком времени на повторную регистрацию, новое заседание о допуске Тюрина к участию в выборах состоялось в воскресенье — 26 августа.