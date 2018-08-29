Визит Меркель в Киев станет «холодным душем» для Украины — эксперт

Киев, , 17:21 — REGNUM

В ближайшие 10 лет Европейский союз не планирует углублять сотрудничество с Украиной. Об этом 29 августа в эфире телеканала Newsone заявил эксперт по международным вопросам Андрей Бузаров, комментируя визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев.

«Неделю назад Меркель в интервью сказала интересную вещь по поводу Украины, Грузии и ситуации в Восточной Европе. Она заявила, что в ближайшие 10 лет для Украины и Грузии нужно разработать особые предложения по поводу их дальнейшего сотрудничества с Европой… Это значит, что в ближайшие 10 лет ситуация между ЕС и Украиной будет такой же, как сейчас, то есть — никакая», — сказал Бузаров.

По его словам, перспективы евроинтеграции Украины зависят от позиции Франции, Германии и других стран-членов ЕС.

«Что дальше нам предложит Европа, зависит от Германии, от Парижа и определенного консенсуса в Европе. На сегодняшний день тема европейской интеграции Украины в Европейский союз очень опасна для пиара… Меркель как представитель страны-двигателя ЕС нам укажет на то, что на сегодняшний день ситуация, скорее всего, будет оставаться такой, какая есть в части взаимоотношений Украины и ЕС. Её визит в Украину важен, поскольку Германия — один из главных финансистов Украины, страна поддерживает Украину по многим вопросам», — добавил Бузаров.

Он считает, что Меркель не может решить проблему завершения войны в Донбассе. Бузаров отметил, что судьба Донбасса больше решается в формате переговоров спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова.

«Но Меркель не может решить все наши проблемы, в том числе и ситуацию на Донбассе».

Для Меркель в приоритете решение вопроса Сирии, беженцев и т. д. А когда поднимается вопрос Донбасса, она прекрасно понимает, что здесь формат Россия — США (Волкера и Суркова) более эффективен. А этот формат пока не работает вообще.

Как сообщалось, 28 августа украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что канцлер Германии Меркель во время визита в Киев обсудит экономические вопросы.

«Канцлер Германии Ангела Меркель планирует приехать в Киев. Визит действительно знаковый и символический. Не только в контексте Минского процесса, не только в контексте поиска мира в Донбассе, но также и в двустороннем контексте», — рассказал Мельник.

По его словам, Киев продемонстрирует канцлеру Меркель «что страна, за 4 года поднялась с колен: экономика Украины растет и от этого роста также выигрывают немецкие товаропроизводители».

«Инвестиции из Германии растут. Товарооборот составляет более 8 млрд долларов. На сегодня мы уже преодолели этот докризисный уровень. Инвестиции, которые идут из Германии, идут на производство и создание рабочих мест», — сказал Мельник.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Ангела Меркель посетит Украину в начале ноября этого года. По его словам, визит станет свидетельством особого внимания Берлина к развитию партнерских отношений с Киевом.