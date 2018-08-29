Джорджа Буша объявили почётным гражданином столицы Литвы

Вильнюс, , 17:17 — REGNUM Горсовет Вильнюса сегодня, 29 августа, единогласным решением объявил 43-го президента США Джорджа Буша почётным гражданином Вильнюса. Мэр Вильнюса, комментируя решение горсовета, подчеркнул, что это связано с одной из «решающих ролей» Буша в «коренных» изменениях для Литвы — вступления в НАТО и ЕС. Именно «от США» в конечном варианте, по словам градоначальника литовской столице, зависело «в какую сторону» повернёт Литва после падения «железного занавеса».

Он подчеркнул, что в настоящее время, по его выражению, создан новый «железный занавес», но на этот раз Литва — «на правильной стороне». Он также выразил надежду, что Буш лично приедет получить наградной статус.

Напомним, по инициативе мэра Вильнюса Шимашюса 24 августа в Вильнюсе скверу у посольства РФ было присвоено имя Бориса Немцова, а глава МИД Литвы 30 августа отправляется на церемонию прощания с сенатором США Джоном Маккейном.