Глава Удмуртии назначил министра промышлености и торговли

Ижевск, , 17:00 — REGNUM Министром промышленности и торговли Удмуртии назначен Владимир Лашкарев. Соответствующий указ, подписанный главой республики Александром Бречаловым, опубликован на портале правительства региона.

Указ вступает в силу со дня его подписания, с 28 августа.

ИА REGNUM напоминает, в течение нескольких месяцев Лашкарев возглавлял министерство в статусе исполняющего обязанности — с мая 2017 года, сменив на этом посту Виктора Разумкова.

Причем ранее он уже являлся и.о. министра транспорта в 2015 году.