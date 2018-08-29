Глава Удмуртии назначил министра промышлености и торговли

Ижевск, 29 августа 2018, 17:00 — REGNUM Министром промышленности и торговли Удмуртии назначен Владимир Лашкарев. Соответствующий указ, подписанный главой республики Александром Бречаловым, опубликован на портале правительства региона.
Указ вступает в силу со дня его подписания, с 28 августа.
ИА REGNUM напоминает, в течение нескольких месяцев Лашкарев возглавлял министерство в статусе исполняющего обязанности — с мая 2017 года, сменив на этом посту Виктора Разумкова.
Причем ранее он уже являлся и.о. министра транспорта в 2015 году.