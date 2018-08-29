Армения постарается снизить тариф на российский газ: министр

Ереван, , 16:59 — REGNUM Правительство Армении сделает все возможное, чтобы иметь более дешевый газ. Об этом сегодня, 29 августа, заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян, подводя на пресс-конференции итоги своего 100-дневного пребывания в должности.

По его словам, в ноябре начнутся армяно-российские переговоры по новому соглашению о покупке газа, и на них Армения попытается снизить тариф.

«Мы сделаем все, чтобы иметь более низкую цену на газ, чем сегодня. Мы не считаем это окончательным, застывшим решением, правительство Армении сделает все возможное, чтобы иметь более дешевый вариант газа», — цитирует Григоряна azatutyun.am.

Он также подчеркнул, что переговоры ведутся также с иранской стороной. На встрече со своим иранским коллегой Григорян сообщил о готовности Армении покупать газ у этой страны.

«Мне кажется, что скоро мы получим окончательную цену, объявленную иранской стороной, которая, конечно же, будет сопоставлена с ценой на российский газ», — подчеркнул министр.

Срок действующего договора о поставке газа в Армению истекает в конце 2018 года. Компания «Газпром Армения», которая является 100-процентной «дочкой» российской компании «Газпром» и единственным поставщиком и реализатором природного газа на внутреннем рынке Армении, на границе покупает газ у «Газпрома» по цене 150 долларов за 1000 кубометров. Однако доходя до потребителя газ почти вдвое дорожает.