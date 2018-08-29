Правительство получило крупный аванс от Путина — мнение

Симферополь, , 16:58 — REGNUM Выступление президента Владимира Путина по пенсионной реформе демонстрирует решимость президента идти на непопулярные меры, но не навязывая их стране, а объясняя и заинтересовывая граждан. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил член бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

«Как когда-то Путин предложил «отделить мух от котлет», так сегодня он заявил о принципиальной разнице между социальным государством и богадельней. Для народного большинства сегодняшние слова президента можно назвать «дружески утешительными». Для правительства же и Федерального собрания — это очередной крупный политический аванс со стороны главы государства. Как показывает практика, обычно подобные авансы отрабатываются лишь отчасти. Полагаю, президент тоже это знает», — отметил Фёдор Бирюков.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент выступил с телеобращением 29 августа и рассказал гражданам страны обо всех аспектах изменений в пенсионном законодательстве, а также обозначил свою позицию по этому вопросу.