Лавров объяснил цель обещаний США ударить по Сирии

Москва, , 16:49 — REGNUM Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает причиной угроз США нанести удар по Сирии желание Вашингтона сохранить оплот боевиков в провинции Идлиб.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 29 августа на брифинге по итогам встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

«Создается впечатление, что эту тему и угрозы, которые выдвигаются в этой связи в адрес сирийского правительства, используют с единственной целью — не дать выгнать террористов из зоны деэскалации «Идлиб», — сказал Сергей Лавров.

Российский министр иностранных дел напомнил, что американцы постоянно пытались спасти от уничтожения террористические группировки с разными названиями, которые планировали использовать против законного правительства Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне известий о подготовке террористами в Идлибе провокации с химическим оружием США делают заявления о готовности нанести удар по Сирии в случае использования отравляющих веществ. Ответственность за это Вашингтон уже возложил на Дамаск.

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