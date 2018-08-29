«Поправки Путина пропорциональны реакции общества на пенсионную реформу»

Санкт-Петербург, , 17:21 — REGNUM Реакция общества на исходный вариант пенсионной реформы была основополагающим фактором при подготовке выступления президента, и предложенные в выступлении поправки в реформу пропорциональны этой реакции, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 29 августа, политолог Владимир Васильев, комментируя обращение Владимира Путина к гражданам России.

Пенсионная реформа в последние недели прошла некоторую эволюцию, и эволюция эта была связана с реакцией со стороны общества. И выступление президента, как мне представляется, тоже в значительной мере готовилось с учетом реакции общества…

Экономические обоснования у пенсионной реформы достаточно серьезны. Мы знаем, что происходит с нашим бюджетом и Пенсионным фондом. И политически сейчас — самое подходящее время для принятия такого решения.