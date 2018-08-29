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«Поправки Путина пропорциональны реакции общества на пенсионную реформу»

Политика

Политолог Владимир Васильев полагает, что основополагающей для предложений президента была реакция общества на исходный вариант пенсионной реформы

«Поправки Путина пропорциональны реакции общества на пенсионную реформу»
Кирилл Загурский © ИА Красная Весна
Митинг против пенсионной реформы

Санкт-Петербург, 29 августа 2018, 17:21 — REGNUM  Реакция общества на исходный вариант пенсионной реформы была основополагающим фактором при подготовке выступления президента, и предложенные в выступлении поправки в реформу пропорциональны этой реакции, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 29 августа, политолог Владимир Васильев, комментируя обращение Владимира Путина к гражданам России.

Пенсионная реформа в последние недели прошла некоторую эволюцию, и эволюция эта была связана с реакцией со стороны общества. И выступление президента, как мне представляется, тоже в значительной мере готовилось с учетом реакции общества…

Экономические обоснования у пенсионной реформы достаточно серьезны. Мы знаем, что происходит с нашим бюджетом и Пенсионным фондом. И политически сейчас — самое подходящее время для принятия такого решения.

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Пенсионная реформа
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