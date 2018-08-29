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Правительство Литвы оспорит решение ЕСПЧ о секретных тюрьмах ЦРУ

Политика

Власти Литвы поменяли решение

Правительство Литвы оспорит решение ЕСПЧ о секретных тюрьмах ЦРУ
Цитата из кф «Немыслимое». реж Грегор Джордан. 2009. США
Пытки ЦРУ

Вильнюс, 29 августа 2018, 16:46 — REGNUM  

Правительство Литвы сегодня, 29 августа, неожиданно изменило своё решение и объявило, что обжалует решение Европейского суда по правам человека о действии в Литве секретных тюрем ЦРУ, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом журналистам объявил премьер-министр Саулюс Сквернялис.

«Мы должны вести себя последовательно и до конца придерживаться той позиции, которая была сформулирована (отрицание действий секретных тюрем ЦРУ в которых проводились пытки над заключёнными — прим. ИА REGNUM ). Мы обратимся Большую коллегию (ЕСПЧ — прим. ИА REGNUM )», — сказал премьер-министр Литвы.

Ранее министерство юстиции Литвы публично заявляло, что не будет обжаловать решение ЕСПЧ.

31 мая Европейский суд по правам человека вынес обвинительный приговор в отношении Литвы и Румынии за совершение ряда нарушений в области прав человека

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