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Лавров: Россия и Турция обсуждают варианты решения проблемы Идлиба

Политика

В сирийской провинции Идлиб сосредоточены многочисленные террористические группировки

Москва, 29 августа 2018, 16:42 — REGNUM  Военные Российской Федерации и Турции проводят консультации по поводу возможной военной операции в сирийской провинции Идлиб. Об этом сегодня, 29 августа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

По словам Лаврова, несколько дней назад в Москве прошли переговоры между министрами иностранных дел, министрами обороны России и Турции с участием представителей спецслужб. Главное внимание на этих переговорах было уделено ситуации в Идлибе.

«Как привести это политическое согласие на язык практических действий — об этом говорят военные России и Турции, которые владеют ситуацией на земле», — пояснил Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, провинцию Идлиб контролируют различные террористические группировки, которые периодически устраивают нападения на позиции сирийских войск.

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Война в Сирии
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