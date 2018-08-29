Лавров: Россия и Турция обсуждают варианты решения проблемы Идлиба

Москва, , 16:42 — REGNUM Военные Российской Федерации и Турции проводят консультации по поводу возможной военной операции в сирийской провинции Идлиб. Об этом сегодня, 29 августа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

По словам Лаврова, несколько дней назад в Москве прошли переговоры между министрами иностранных дел, министрами обороны России и Турции с участием представителей спецслужб. Главное внимание на этих переговорах было уделено ситуации в Идлибе.

«Как привести это политическое согласие на язык практических действий — об этом говорят военные России и Турции, которые владеют ситуацией на земле», — пояснил Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, провинцию Идлиб контролируют различные террористические группировки, которые периодически устраивают нападения на позиции сирийских войск.