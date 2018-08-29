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Эксперт: Главный аргумент Путина в пользу пенсионной реформы — демография

Политика

«Хотите заработать пенсии побольше и пораньше — рожайте больше детей»

Эксперт: Главный аргумент Путина в пользу пенсионной реформы — демография
Василиф Тропинин. Нищий старик. 1823

Симферополь, 29 августа 2018, 16:32 — REGNUM  Главный аргумент президента России в пользу необходимости принятия законопроекта о пенсионной реформе — демографический фактор. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

«Хотите в будущем заработать пенсии побольше и пораньше — рожайте больше детей сейчас. Этот посыл адресован людям молодого и среднего возраста. Такой вот простой и понятный стимул. А в целом обращение адресовано самым разным категориям населения, поскольку пенсионная проблема представлена универсально, как глобальный социально-экономический фактор. В литературе этот прием называется гиперболой», — подчеркнул Фёдор Бирюков.

По его мнению, уравнивание в правах при повышении пенсионного возраста женщин и мужчин, сокращение этого возраста для многодетных матерей — пропорционально количеству детей, а также «кнут» и «пряник» для работодателей, зачастую не желающих нанимать сотрудников предпенсионного возраста также являются ключевыми поправками.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ 29 августа выступил с телеобращением, в котором рассказал обо всех аспектах изменений в пенсионном законодательстве, а также обозначил свою позицию по этому вопросу. В частности, он подчеркнул, что выход женщин на пенсию должен быть возможен не в 63 года, как предполагал изначальный проект, а в 60 лет, а срок выхода на пенсию мужчин, как и предлагалось ранее, — 65 лет.

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Пенсионная реформа
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