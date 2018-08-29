«Существующий пенсионный возраст был установлен еще в прошлом веке»

Курган, , 16:32 — REGNUM Предложения, которые обозначил президент РФ Владимир Путин, разумны и приемлемы, к тому же переход будет постепенным, а на тех, кто честно и порядочно работал, изменения системы особенно не отразятся, заявил 29 августа корреспонденту ИА REGNUM губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

Глава Зауралья высказался в поддержку предложений президента России Владимира Путина об изменениях пенсионного законодательства:

«Я считаю, что все предложения президента изложены чётко. В частности, очень важно, что в числе корректировок есть снижение возраста выхода на заслуженный отдых для женщин. Это, на мой взгляд, и стимулирование повышения рождаемости: чем больше детей — тем раньше на пенсию. Самое главное, снижен трудовой стаж: если мужчины отработали 42 года, можно выходить на пенсию раньше 65 лет».

Алексей Кокорин отметил льготы труженикам села — для индустриально-аграрного региона, каким является Зауралье, это особенно важно.

Добавим, по данным Росстата, в Курганской области проживает 845 537 человек, порядка 38% из них — в сельской местности. Агропромышленный комплекс является одним из системообразующих секторов экономики региона и включает, помимо сельхозпредприятий, около 178,7 тысяч личных подсобных хозяйств местных жителей.