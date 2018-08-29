Обращение Путина к народу: свердловчанам сохранят региональные льготы

Екатеринбург, , 16:20 — REGNUM В Свердловской области все поручения Владимира Путина, в том числе и по изменению пенсионной системы, будут сохранены. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев, комментируя обращение главы государства к народу.

Губернатор обратил внимание на слова Владимира Путина о том, что до окончания изменений пенсионной системы на переходный период необходимо оставить все имеющиеся региональные льготы. В Свердловской области это будет сделано. Евгений Куйвашев отметил. что уже поручил разработать соответствующий законопроект, который затем внесёт в Заксобрание. При этом глава региона уверен, что депутаты поддержат этот проект.

«Люди услышали президента России, преобразование пенсионной системы назрело: необходимо увеличивать пенсии и защитить саму систему пенсионного законодательства. Все поручения президента в Свердловской области будут выполнены», — подчеркнул губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 августа, Владимир Путин выступил с обращением к народу. Он объяснил причины, по которым пришлось пойти на такую меру, как повышение пенсионного возраста. И предложил меры, которые помогут смягчить последствия таких изменений.