Мнение: для президента Путина эффект важнее рейтингов

Симферополь, , 16:11 — REGNUM В своём обращении к народу по поводу пенсионной реформы Владимир Путин выступил как строгий и справедливый лидер нации, для которого эффективный результат важнее рейтингов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал член бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

«Обращение президента Путина к гражданам России по поводу пенсионной реформы закрывает главный «хайп-вопрос» политического сезона — 2018. Многие эксперты и представители «системной оппозиции» ожидали, что президент по-отечески одёрнет правительство и просто отменит повышение пенсионного возраста. Но Путин выступил как строгий и справедливый лидер нации, для которого эффективный результат важнее рейтингов», — отметил эксперт.

По его словам, в тексте обращения главы государства упоминались все основные аргументы и предложения противников реформы, которые с лёгкой иронией, но весьма убедительно были опровергнуты.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа, российский президент выступил с телеобращением и рассказал обо всех аспектах изменений в пенсионном законодательстве, а также обозначил свою позицию. Он подчеркнул, что выход женщин на пенсию должен быть возможен не в 63 года, как предполагал изначальный проект, а в 60 лет, а срок выхода на пенсию мужчин, как и предлагалось ранее, — 65 лет. Предпенсионный возраст составит пять лет. Помимо этого, будут введена административная и уголовная ответственность за увольнение.