Олег Михайлов: В Литве рискуют признать незаконность своего вступления в ЕС

Олег Михайлов, , 16:49 — REGNUM

В парламенте Литвы 29 августа собралась рабочая группа по проведению референдума о двойном гражданстве, которая одним из вариантов проведения референдума рассматривает возможность двухэтапного волеизъявления — во время первого и второго тура голосования на президентских выборах в 2019 году.

Идея двухэтапного плебисцита возникла из-за неудачного исторического опыта проведения референдумов в один день — он признаётся состоявшимся в случае явки 50% плюс один голос. Зачастую она оказывается ниже, из-за чего парламентарии боятся провала референдума о двойном гражданстве и автоматической потери значительного числа граждан Литвы, постоянно проживающих в настоящий момент в Великобритании.

Литовские общины уже неоднократно заявляли, что после выхода Великобритании из ЕС, если Литва им не позволит сохранить литовский паспорт, вынуждены будут принять британское гражданство, автоматически потеряв литовское. В Литве одни из самых строгих правил гражданства, которые не предусматривают наличие второго паспорта — лишь в исключительных случаях и по личному распоряжению президента Литвы. Изменить ситуацию может только изменение конституции, из-за чего и решено провести референдум — простое изменение законодательства парламентом антиконституционно, что уже не единожды подтверждал Конституционный суд Литвы.

Однако во время обсуждения двухэтапного голосования на референдуме, что позволяет рассчитывать, что явка будет выше 50%, эксперты по конституционному праву сегодня усомнились в законности такого плебисцита.

«Осмелюсь задать вопрос, который немножечко не всем понравится, но я должен об этом говорить. Мне кажется, что есть сомнения, соответствует ли это решение (референдум в два этапа — прим. ИА REGNUM ) конституции? Я говорю о голосовании с перерывом в две недели (между первым и вторым туром президентских выборов — прим. ИА REGNUM )», — рассуждает в Сейме бывший судья конституционного суда, эксперт по конституционному праву Витаутас Синкявичюс.

Он пояснил, что согласно конституционному праву голосование должно проводиться непрерывно — это основополагающий принцип плебисцита. Кроме того, по его словам, будет нарушен принцип равноправия избирателей, поскольку у избирателей ко второму туру будет больше информации, нежели у голосовавших в первом туре. Если же результаты — явку и ответ граждан засекретить и не объявлять до окончания второго дня голосования через две недели — то будет нарушен принцип немедленного подсчёта голосов.

Эксперт добавил, что в случае решения парламента всё же проводить референдум в два этапа необходимо сделать запрос в конституционный суд о законности такого решения, иначе волеизъявление может быть названо незаконным уже после проведения референдума и «мы можем опростоволоситься».

Несмотря на жаркие дебаты, у Литвы уже был опыт проведения референдума в два этапа — и тогда жителей спрашивали хотят ли они вступления в Евросоюз. Он проходил 10 и 11 мая 2003 года. Явка за два дня составила 63,37%, а 91,07% высказались за вступление в ЕС.

При этом в первый день голосования 10 мая итоговая явка составила всего 23,01%. Но самое главное, что тогда голосование было продлено на второй день «задним числом», когда стало ясно, что референдум провалился. До этого объявлялось, что референдум — однодневный. В конце первого дня голосования было принято экстренное решение продлить плебисцит, а по всем СМИ с заявлением к народу выступил на тот момент уже находящийся на грани импичмента президент Литвы Роландас Паксас.

Но самое скандальное случилось далее. По всем СМИ стали навязчиво объявлять, что на второй день голосования всем пришедшим на участки и проголосовавшим выдадут специальную наклейку. С этой наклейкой в самой крупной торговой сети страны Maxima, а также уже несуществующей сегодня сети T-Market (также принадлежала Maxima), за символический один литовский цент можно будет купить бутылку пива, шоколадку или стиральный порошок.

Население активно отреагировало на предложение «пива, шоколадки, стирального порошка» за один цент, и если к 10:00 утра 11 мая явка была всё ещё 27,78%, то уже к 14:00 этого же дня — 42,15%.

Эту историю в Литве никто потом с правовой точки зрения не изучал и не давал оценок, а власти и по сей день её стараются не вспоминать. Но как её оценивать, если двухэтапный плебисцит о двойном гражданстве официально назовут незаконным? Во время заседания рабочей группы сегодня в Сейме Литвы эту историю также не вспоминали.