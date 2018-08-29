«Уникальная ситуация» – политолог о позиции Путина по пенсионной реформе

Москва, , 16:20 — REGNUM Изменения, о которых сказал президент России Владимир Путин в своём обращении по поводу пенсионной реформы, действительно стали необходимы. Об этом 29 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Дмитрий Абзалов.

«На самом деле ситуация уникальная, — сказал Абзалов. — Большинство политиков, которых считают профессиональными политиками, меняли систему. Президент правильно сказал — мы ещё несколько лет могли продержаться на нефтегазовых доходах, но делать заложником нефтегазовых доходов целую страну — это так безответственно. Самые сложные решения, которые принимают политики, это те, которые могут ударить по их рейтингу. [Такие политики] не бегают по парадам, а пытаются менять ситуацию, понимая, что реформы порой пусть и непопулярны, но крайне важны. Нам реально необходимы эти (пенсионная реформа — прим. ИА REGNUM ) изменения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 29 августа президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны по поводу намеченной правительством реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста.

В числе прочего президент объявил об изменении условий пенсионной реформы, которые предложило правительство, и, в частности, Путин предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет.

Кроме того, глава государства сказал, что многодетные матери должны выходить на пенсию раньше: те, у кого трое детей, — на три года, у кого четверо детей — на четыре, заявил президент.

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