В Астане пройдет конференция о гендерном равенстве в Афганистане

Астана, , 15:58 — REGNUM Продвижение принципов гендерного равенства в Афганистане обсудят в ходе региональной конференции «Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане», которая состоится 5 сентября в Астане. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

Отмечается, что Казахстан стремится повысить уровень международной поддержки женщин и девочек Афганистана, а также продвинуть и расширить их права и возможности.

По итогам конференции планируется принять документ, направленный на расширение прав и возможностей женщин Афганистана в различных сферах.

Отметим, в настоящее время «развитые страны запада» реализуют программу так называемого гендерного равенства. Данная программа также активно навязывается остальным странам через структуры ООН. Астана активно участвует в этом процессе.

Эксперты отмечают, что гендерное равенство лишь кажется безобидным. Однако это не просто уравнивает мужчин и женщин в правах. Под гендерным равенством на западе понимается размытие границ между полами.

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