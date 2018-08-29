В Литве не останется министерств хозяйства и образования и науки

Вильнюс, , 15:45 — REGNUM Правительство Литвы сегодня, 29 августа, во время своего заседания, приняло решение изменить названия министерства хозяйства (экономики) и министерства образования и науки, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Согласно принятому и оглашенному правительством решении, после утверждения решения парламентом, с 1 января 2019 года министерство хозяйства переименовывается в министерство экономики и инноваций, а министерство образования и науки в министерство образования, науки и спорта.

Глава пока ещё министерства хозяйства Виргиниюс Синкявичюс утверждает, что нынешнее название ведомства не отвечает вызовам современности и задачам, поэтому акцент ставится на слове «инновация», а также подразумеваются в принципе сферы высоких технологий — цифровая экономика, промышленность, экспорт, инвестиции.

Отметим, что ранее в функции министерства хозяйства также входили функции министерства энергетики, которое упразднили, а затем — вновь вернули. Дополнительных средств из бюджета на переименование выделять не планируется.