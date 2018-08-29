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Хаменеи: Тегерану следует «оставить надежды» на спасение ядерной сделки

Политика

Тегеран должен быть готов отказаться от соглашения с европейскими странами

Тегеран, 29 августа 2018, 15:40 — REGNUM  Верховный лидер иранской революции аятолла Али Хаменеи заявил 29 августа, что Тегерану следует «оставить надежды» на спасение ядерной сделки 2015 года европейскими странами, пишет газета Le Figaro.

«Ядерная сделка — это средство, а не цель. И если мы обнаружим, что она не отвечает нашим национальным интересам, мы сможем отказаться от нее», — заявил Али Хаменеи.

Он добавил, что Тегеран не намерен вести переговоры любого уровня с США о новом соглашении из-за их «непристойности».

На минувшей неделе страны Евросоюза заявили, что не отказываются от попыток сохранить «Совместный всеобъемлющий план действий», несмотря на выход США из соглашения в мае этого года.

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Противостояние Ирана и США
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