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Казахстан призвал Мьянму решить проблему рохинджа

Политика

Казахстан высоко оценил международные усилия по оказанию помощи беженцам

Казахстан призвал Мьянму решить проблему рохинджа
Zlatica Hoke
Беженцы рохинджа

Нью-Йорк, США, 29 августа 2018, 15:37 — REGNUM  Астана призывает правительство Мьянмы приложить усилия для устранения проблем, связанных с положением народа рохинджа в Мьянме, заявил постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом сообщили 29 августа в пресс-службе МИД Казахстана.

Представитель республики отметил, что год назад в регионе произошла гуманитарная катастрофа, в результате которой 700 тыс. мусульман рохинджа бежали в Бангладеш. Казахстан также высоко оценил международные усилия по оказанию помощи беженцам.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года Казахстан выделил $500 тыс. на гуманитарную помощь мусульманам рохинджа Мьянмы, которые разместились в лагерях беженцев в Бангладеше.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан выделил $500 тыс. в помощь народу рохинджа

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Геноцид народа рохинджа в Мьянме
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