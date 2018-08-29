ОНФ будет контролировать реализацию изменений пенсионной системы

Москва, , 15:32 — REGNUM Общероссийский народный фронт проконтролирует, как будут реализованы изменения пенсионной системы, предложенные Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов, выступая на форуме «Рубеж», который проводит «Молодежка ОНФ» в Калужской области.

«Общероссийский народный фронт будет контролировать реализацию изменений пенсионной системы, предложенных президентом страны. Кроме того, мы готовы активно включиться в работу по обеспечению социальных гарантий будущих пенсионеров. К примеру, у нас есть предложения, как организовать повышение их профессиональной квалификации и так далее. В любом случае все предложения, разработанные и представленные экспертами Народного фронта, направлены на защиту интересов простых граждан. Важно, чтобы озвученные лидером предложения исполнялись не в кабинетах и на бумаге, а «на земле и в людях», — сказал Алексей Анисимов.

Он также обратилсяк участникам команды «Молодежки ОНФ» после совместного просмотра телеобращения Владимира Путина: «Ваша помощь в этом тоже нужна — оперативно информировать нас о реализации предложенных президентом изменений на местах».

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении, посвященном изменениям пенсионной системы страны, подчеркнул, что эти неизбежные перемены должны сопровождаться соблюдением социальных гарантий для будущих пенсионеров. Народный фронт, который активно включился в обсуждение этой темы сразу после объявления о возможном повышении пенсионного возраста, с самого начала настаивал на том, что люди предпенсионного возраста должны быть защищены от любых возможных дискриминаций. Многие предложения граждан, которые поступали в Народный фронт из разных регионов, совпали с теми идеями, которые в итоге прозвучали в выступлении главы государства.

«Все лето Народный фронт на своих площадках обсуждал с экспертами и представителями общественных организаций предложения — как защитить интересы граждан в условиях, когда срок их выхода на пенсию отодвинется на несколько лет, — сказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева,— Люди говорили о том, что повышение пенсионного возраста должно быть поэтапным, что все социальные гарантии для пожилых граждан должны быть соблюдены. Участники наших встреч предлагали расширить в законодательстве понятие «предпенсионный возраст», обеспечить льготами многодетных матерей, прописать дополнительные гарантии сохранения рабочих мест для тех, кому до выхода на пенсию остается пять лет, сохранить все действующие региональные льготы и так далее. И мы рады, что те предложения, которые поступали к нам от жителей разных регионов, нашли отражение в обращении Владимира Путина».

Ольга Тимофеева напомнила, что по итогу общественных слушаний по законодательному изменению пенсионной системы, которые прошли в Госдуме 21 августа, она возглавила рабочую группу по доработке правительственного законопроекта. По ее словам, ближайшее заседание группы пройдет 31 августа и начнется именно с обсуждения предложений главы государства по пенсиям.

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