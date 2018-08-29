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Бывший украинский министр получил затрещину в эфире политического шоу

Политика

После одного удара ведущим удалось развести стороны конфликта

Киев, 29 августа 2018, 15:31 — REGNUM  В студии украинского политического ток-шоу «Пульс» произошла потасовка между экс-депутатом Верховной рады Инной Богословской и бывшим министром транспорта и связи Украины Евгением Червоненко. Видео схватки двух политических деятелей опубликовал телеканал «112 Украина».

Следует отметить, что с кулаками на Червоненко налетела в ходе спора Богословская, которой не понравились слова экс-министра о том, что он «приходит за деньгами, когда надо». После одной затрещины ведущим удалось развести стороны конфликта, после чего у Червоненко и Богословской были отключены микрофоны.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля на Украине во время заседания городского совета Конотопа подрались депутаты, разнимать народных избранников пришлось полиции. В ходе потасовки ранения получили семь стражей порядка и два нардепа.

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Политическая жизнь Украины
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