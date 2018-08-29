Выступление Путина: «Президент сфокусировал все конструктивные предложения»

Москва, , 15:28 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину в своём обращении к гражданам России удалось обобщить все конструктивные предложения по смягчению законопроекта о повышении пенсионного возраста и подготовить почву для консенсуса по этому вопросу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявил председатель Социальной платформы «Единой России», председатель комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике Валерий Рязанский.

«Президент сегодня неким образом сфокусировал эти все предложения, поступающие в рамках обсуждения и в Государственную думу, и к нам, в Совет Федерации, в Общественную палату. Мне кажется, самыми важными словами и в начале, и в завершении выступления был такой философский подход к тому, как обеспечить самые главные качества пенсионной системы, сохранить её стабильность, надёжность на долгие годы», — заявил Рязанский.

По его словам, предыдущие десятилетия существования нашей пенсионной системы, основанной на солидарности поколений, подтвердили её жизнеспособность. Теперь речь идёт о том, чтобы лучшие качества сохранить и обеспечить преемственность.

«Президент дал прямой и честный ответ на вопрос, почему он в своё время такие заявления делал о пенсионном возрасте, и почему сейчас необходимо его изменить», — указал парламентарий.

По его словам, многие, кто внимательно следил за дискуссией, кто вкладывал в эту дискуссию свои содержательные предложения, теперь увидели «предложения, которые можно переложить на язык документов, поправок к закону».

«С этой точки зрения президент очень существенные предложения внёс, которые снимают многие вопросы по тем категориям, которые были», — подчеркнул он.

Прежде всего, это касается возраста выхода женщин на пенсию, вопросов дополнительных стимулов и возможностей для сохранения занятости, по пенсионному возрасту для жителей села и, корректировка пенсионных прав в связи с трудовым стажем, сохранение федеральных и региональных льгот.

«Такой разговор с гражданами, со всеми теми, кто неравнодушен к этой теме, безусловно, очень полезен. Президенту надо сказать «спасибо» за такой честный откровенный диалог, и многие предложения, которые были озвучены в ходе встреч, а мы их провели огромное количество, учтены», — продолжил Рязанский.

«На моём собственном примере говорю, что такие темы звучали на встречах, которые были в Новгородской области, в Курской области. Буквально на днях была встреча с рабочей группой, которая прорабатывает предложения Новосибирской области для передачи в центр. Так что я рад, что наши коллеги смогли на выступлении президента услышать многие ответы на свои вопросы, задаваемые нам. Мне кажется, острота дискуссии спадётся и настало время переложить всё это на язык поправок, документального оформления», — заключил сенатор.

29 августа президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России по теме повышения пенсионного возраста — согласно принятому законопроекту в первом чтении, его предполагается повысить с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Президент обратил внимание на необходимость подобных изменений, однако отметил ряд поправок, которые необходимо внести в законопроект ко второму чтению.