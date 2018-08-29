«Сокращение пенсионного возраста для матерей — мера поддержки демографии»

Москва, , 15:16 — REGNUM Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев назвал правильным и справедливым решением установление льготного пенсионного возраста для многодетных матерей. Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Он напомнил о громадных демографических провалах, которые пережила наша страна, и отметил важность института материнства.

«Сейчас одной из мер поддержки демографии, мотивации к демографии является и то, что пенсионный возраст для матерей сокращается. Он остается для тех, у кого пять детей, 50 лет, то есть не меняется вообще. Для тех, кто имеет четырех или трех детей, устанавливается льготный пенсионный возраст. И это правильное, справедливое решение», — заявил Андрей Исаев.

Парламентарий также пояснил, что в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении депутаты голосовали только за концепцию, предложенную Правительством РФ.

«Мы установили специальный, беспрецедентный срок в два месяца обсуждения, потому что мы понимали, что это вызовет возмущение, что это вызовет замечания. И могу сказать, что на каждой встрече вопрос, почему женщинам поднимают на восемь лет, а не на пять, как мужчинам, задавался», — отметил он.

Андрей Исаев подчеркнул, что в этом вопросе Президент РФ «абсолютно выразил позицию большинства граждан».

«Президент призвал руководствоваться не технократическими соображениями, а соображениями справедливости», — отметил парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в среду, 29 августа, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к населению по предстоящей пенсионной реформе.

Ранее пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков заявил, что, «принимая во внимание резонансность темы, Президент РФ посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения».

В своем выступлении Владимир Путин особо подчеркнул необходимость сокращения пенсионного возраста для женщин и льготного пенсионного режима для многодетных матерей.

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