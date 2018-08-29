Астана намерена добиться принятия договора о запрещении ядерных испытаний

Астана, , 15:18 — REGNUM Казахстан намерен добиться вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова и исполнительного секретаря организации ДВЗЯИ Лассина Зербо, которое опубликовано 29 августа в пресс-службе МИД республики.

В заявлении говорится, что Казахстан и ОДВЗЯИ приглашают все государства принять участие в мероприятиях в Международный день действий против ядерных испытаний. Стороны также призвали страны сохранять мораторий на испытание ядерного оружия. Для вступления договора в силу необходима его ратификация в восьми странах.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа признано Генассамблеей ООН Международным днем действий против ядерных испытаний. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в честь этого дня открыл монумент «Стена мира».

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