«Поправки президента сделают пенсионную реформу максимально справедливой»

Москва, , 15:11 — REGNUM Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки к правительственному законопроекту о совершенствовании пенсионной системы сделают его максимально справедливым для граждан. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 августа.

«Еще раз подчеркнув экономическую необходимость предлагаемых правительством изменений в пенсионное законодательство, президент своими предложениями выносит на первый план реальный рост уровня жизни и пенсий как нынешних, так и будущих пенсионеров», — заявил Володин.

При этом, отметил он, президент выступил за сохранение льгот и за дополнительную поддержку граждан предпенсионного возраста. Такая категория граждан особенно нуждается в поддержке, отметил спикер Госдумы.

«А главное — все изменения будут производится постепенно и позволят людям адаптироваться к новой жизненной ситуации. Это то, чего ждут наши граждане, и президент их услышал», — подчеркнул Володин.

По его словам, особо справедливыми можно назвать предложения президента снизить возраст выхода на пенсию для женщин с 63, указанных в законопроекте, до 60 лет, а также предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.

«Предложенные президентом поправки к правительственному законопроекту о совершенствовании пенсионной системы сделают его максимально справедливым для граждан», — отметил Володин.

Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам РФ в связи с планируемой пенсионной реформой. Речь идёт о правительственном законопроекте, в котором чиновники предлагают увеличить срок выхода граждан на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Президент обратил внимание на необходимость подобных изменений, однако отметил ряд поправок, которые необходимо внести в законопроект ко второму чтению.

Госдума приняла законопроект в первом чтении 19 июля. 21 августа по инициативе Вячеслава Володина прошли масштабные общественно-парламентские слушания, посвященные доработке инициативы ко второму чтению, запланированному на сентябрь. Как сообщил журналистам Володин, на 31 августа в Госдуме запланировано заседание рабочей группы по обсуждению законопроекта.