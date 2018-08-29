Президент РФ поддержал многие предложения ростовских депутатов

Ростов-на-Дону, , 15:07 — REGNUM В телеобращении президента России Владимира Путина к жителям страны по вопросу пенсионной реформы поддержаны многие поправки в законопроект, поступившие от депутатов Законодательного собрания Ростовской области. Об этом сообщил спикер донского парламента Александр Ищенко.

По его словам, донские парламентарии выступали против жёсткого подхода, который был заложен в проект к первому чтению, и глава государства сформулировал предложения о равном увеличении пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин.

Также Владимир Путин поддержал предложения, касавшиеся досрочного выхода на пенсию женщин, имеющих трех и более детей. Эта мера, считает председатель Законодательного собрания Ростовской области, позволит обеспечить гарантии пенсионных прав для женщин и будет способствовать увеличению рождаемости в семьях.

«Меры по корректировке законопроекта о пенсиях, предложенные президентом, позволят сделать его более сбалансированным», — цитирует Ищенко портал Don24.ru.

ИА REGNUM напоминает, что, по мнению кандидата исторических наук, президента Центра этнических и международных исследований Антона Бредихина, всвоём телеобращении по пенсионной реформе президент РФ Владимир Путин учёл пожелания жителей России. По его словам, сохранить пенсионную систему и увеличить размер пенсий с учётом «старения» страны сложно. Отдельно эксперт остановился на поощрении рабочих специальностей, что важно для развития села.

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