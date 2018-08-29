Сирия представила ООН доказательства о подготовке провокации с «химатакой»

Дамаск, , 14:55 — REGNUM В ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии постоянный представитель САР при ООН Башшар Аль-Джафари сообщил информацию о подготовке террористическими организациями применения химического оружия против мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.

Данная провокация необходима, чтобы потом обвинить официальный Дамаск в применении химоружия против гражданских лиц. Это нужно для оправдания акта агрессии в отношении Сирийской Арабской Республики.

Аль-Джафари также привел подробности подготавливаемой инсценировки. Восемь емкостей с хлором уже находятся в населенном пункте Халлюз, который расположен в провинции Идлиб.

Непосредственно подготовкой провокации занимаются боевики из группировок «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сейчас носит название «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ядовитые вещества должны быть применены по гражданским лицам, в том числе детям. Для этого в провинциях Идлиб и Алеппо за последние дни были совершены похищения десятков детей.

Сирийский дипломат обратился к государствам, имеющим влияние на данные террористические группировки, предотвратить совершение этого преступления.