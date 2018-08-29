Эквадор ускоряет процесс разрыва с бывшими союзниками — ABC

Кито, , 15:07 — REGNUM Вероятно, президент Эквадора Ленин Морено планировал постепенное дистанцирование от боливарианского интернационала, но кризис режима Николаса Мадуро в Венесуэле и Даниэля Ортеги в Никарагуа заставил его ускорить разрыв всех идеологических связей с этими странами, пишет испанская газета ABC 29 августа.

23 августа министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия объявил о выходе страны из Боливарианского альянса для народов нашей Америки — Торгового договора народов (АЛБА) — организации, в которую Эквадор вступил в 2009 году при президенте Рафаэле Корреа. Ее составляют Венесуэла, Куба, Боливия, Никарагуа и небольшие государства Карибских островов. Альянс АЛБА был создан Уго Чавесом и Фиделем Кастро в 2004 году для содействия справедливой торговле между входящими в него странами, но всегда функционировал скорее как политический фронт.

АЛБА был платформой «социализма XXI века». Уход Эквадора свидетельствует об очевидном упадке этого проекта. Любопытно, что именно Эквадор, самая периферическая страна боливарианского братства — Чавес всегда имел самые тесные связи с лидерами Кубы, Боливии и Никарагуа — наносит удар созданной Чавесом международной системе (Гондурас был участником альянса, но непродолжительное время).

Морено, который начал действовать с определенной долей секретности, чтобы избежать отречения кадров своей левой партии, чьи сердца всегда были на стороне чавистского Каракаса, сумел укорить это дистанцирование — которое в то же время является политическим отдалением от Рафаэля Корреа — благодаря коллапсу в Венесуэле и Никарагуа.

Когда Ленин Морено стал президентом Эквадора в мае 2017 года, на некоторое время чиновники Корреа сохранили свои посты. Корреа назначил Морено своим преемником, чтобы продолжить гражданскую революцию, пока он будет вдали от власти, ожидая возможности переизбраться.

Хотя Морено оставил в должности министра иностранных дел Марию Фернанду Эспиносу, которая была в прекрасных отношениях с чавистами, вскоре начали проявляться некоторые изменения в нюансах. Эспиноса пропустила встречу АЛБА, и эта организация исчезла из внешнеполитической повестки 2017−2021 годов, опубликованной в январе 2018 года. Морено начал корректировать аргументы о том, что кризис в Венесуэле является внутренней проблемой этой страны.

В марте 2018 года Эквадор прекратил финансировать созданный Венесуэлой международный телеканал TeleSur, которому помимо стран альянса помогали также Уругвай и Аргентина. Аргентина прекратила его финансировать в марте 2016 года с приходом к власти президента Маурисио Макри.

В рамках сокращения бюджета (Корреа не применял такой меры, несмотря на финансовые трудности страны после падения цен на нефть) правительство Эквадора заявило, что экономия не позволяет тратить ежегодно $2 млн на финансирование TeleSur.

Отношения между Морено и Эспиносой все более осложнялись, и 5 июня ей удалось стать председателем 73-й Генеральной Ассамблеи ООН. Ее в борьбе с кандидатом из Гондураса на эту должность поддержали боливарианские страны. Несколько дней спустя МИД Эквадора возглавил Хосе Валенсия.

В июле Морено сделал еще один шаг, который может стать ударом для Союза южноамериканских наций (УНАСУР). Этот союз возник в 2011 году по инициативе Бразилии во главе с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, Венесуэлы Уго Чавеса и Аргентины Кристины Киршнер. К нему присоединились другие страны континента. Рафаэль Корреа предложил построить штаб-квартиру организации в столице Эквадора Кито.

В минувшем марте шесть стран УНАСУР (Аргентина, Бразилия, Чили, Колмубия, Перу и Парагвай) объявили о своем намерении покинуть организацию, если Венесуэла и Боливия продолжат блокировать этот форум, в котором они оказались в меньшинстве. Ленин Морено потребовал вернуть здание штаб-квартиры УНАСУР в Кито, чтобы использовать его для университетских исследований культуры индейцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Колумбия начала официальную процедуру выхода из УНАСУР. Членство Боготы в союзе прекратится через шесть месяцев.

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