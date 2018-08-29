Владимир Путин подчеркнул важность предложений «ЕР» по пенсионной реформе

Москва, , 14:48 — REGNUM Инициатива о сохранении всех действующих региональных льгот, предложенная «Единой Россией», — очень важная для людей вещь. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телеобращении по вопросу изменений пенсионной системы.

«Знаю, что представители партии «Единая Россия» в региональных законодательных собраниях и руководители субъектов Федерации выступали с инициативами сохранить и все действующие региональные льготы. Это очень важные для людей вещи», — заявил Владимир Путин.

Речь идет о таких льготах, как бесплатный проезд на общественном транспорте, льготах по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготах на приобретение лекарств и ряде других.

«Поддерживаю, безусловно, этот подход. И рассчитываю, что все необходимые решения будут приняты в регионах еще до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению», — подчеркнул президент России.

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак обратил внимание на тот факт, что глава государства поддержал ряд предложений, сформулированных партией.

«Это те предложения, которые мы собирали в течение двух месяцев, проводя широкое общественное обсуждение в регионах. В нем участвовали все субъекты РФ, общественные организации, профсоюзы. В результате было собрано порядка 1,5 тысячи обращений, которые мы обобщили, сформулировали и донесли до главы государства. В частности, Владимир Владимирович поддержал идею сохранить все региональные льготы — льготы по имущественному налогу, по проезду в общественном транспорте, по медицинскому обеспечению», — отметил секретарь Генсовета партии, добавив, что эту задачу предстоит реализовывать региональным парламентам и фракциями «Единой России» в них.

Еще одной важной инициативой, озвученной президентом, Андрей Турчак назвал сокращение сроков выхода на пенсию для женщин.

«Важна поддержка наших матерей и очень важно, что это предложение направлено также на поддержку многодетных семей. Это должно стимулировать демографическое развитие нашей страны», — уверен он.

Андрей Турчак подчеркнул, что ни одна политическая партия не заняла в обсуждении данного вопроса такой ответственной позиции и ни одного конкретного предложения от них не поступило.

«Поэтому мы будем ориентироваться на позицию главы государства и в ближайшее время подготовим все соответствующие поправки ко второму чтению в Госдуме», — резюмировал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 августа секретарь Генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак озвучил ряд предложений от партии по совершенствованию пенсионной системы РФ. Так, по словам секретаря Генсовета партии, предлагается, чтобы действующие налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте, покупке медикаментов и другие меры поддержки по-прежнему предоставлялись при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Также предлагается, чтобы действующие налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте, покупке медикаментов и другие меры поддержки по-прежнему предоставлялись при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

С начала июля «Единая Россия» провела более 400 дискуссий по изменениям пенсионной системы в регионах с участием более 30 тысяч граждан, коллег-однопартийцев, экспертов, общественных организаций.

Сотни тысяч граждан смогли высказать свои предложения на встречах с депутатами «Единой России» всех уровней и членами Совета Федерации.

По итогам обсуждения поступило более полутора тысяч оформленных предложений, обобщенных по направлениям и по тематике.