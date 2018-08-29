Кудрин прокомментировал идеи Путина по пенсионным преобразованиям

Москва, , 14:42 — REGNUM Предложения президента РФ Владимира Путина по изменению пенсионной системы, которые глава государства озвучил в сегодняшнем телеобращении к нации, помогут сбалансировать изначальный проект. Так прокомментировал идеи российского лидера глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

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По его словам, президент РФ «обобщил аргументацию сторонников и противников пенсионной реформы, внёс правки, балансирующие изначальный проект».

«Это взвешенное, тщательно продуманное решение, нужное для реализации национальных целей», — написал Алексей Кудрин в своём Twitter.

https://twitter.com/Aleksei_Kudrin/status/1034753500650131456

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Напомним, ранее 29 августа президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам РФ по вопросу изменений в пенсионном законодательстве. Глава государства сформулировал свою позицию по этой «наиболее острой на сегодняшний день теме» и внёс в предлагаемые пенсионные преобразования некоторые коррективы. Данные правки глава российского государства назвал принципиальными.