Хорошая конъюнктура финансовых и сырьевых рынков поможет пенсионерам РФ

Симферополь, , 14:20 — REGNUM Владимир Путин поддержал пенсионную реформу, однако не учёл один важный момент — разовые выплаты пенсионерам при хорошей конъюнктуре финансовых и сырьевых рынков. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.

«К примеру, если нефть как сейчас $76−77 и рубль как сейчас 68 руб./$, казна до конца года получит 2,5 трлн руб. дополнительных доходов. Можно вывести «Газпром нефть» на SPO (а это приватизация, доля государства в экономике сейчас избыточна и составляет 70%), как это было со «Сбербанком» или «Роснефтью», при сохранении контроля у «Газпрома». Выручку от продажи акций отправить на дивиденды по акциям «Газпрома», тогда в казну пойдёт примерно половина».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля 2018 года Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. До 24 сентября собираются поправки к законопроекту, затем намечено голосование во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации. Планируется, что пенсионная реформа начнёт поэтапно реализовываться с 2019 года.

29 августа президент России публично поддержал реформу, предложив внести в неё ряд изменений.