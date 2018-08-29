Бывший военный Израиля не жалеет об убийстве безоружного палестинца — СМИ

Тель-Авив, , 14:23 — REGNUM Бывший израильский военный, застреливший раненого палестинца, заявил, что не испытывает сожаления по данному поводу, сообщает 29 августа Anadolu.

«Я знаю, что поступил правильно. и буду верить в правильность данного решения всю свою жизнь. А не жалею об этом. Если бы все повторилось сначала, я бы поступил также», — отметил убийца.

Напомним, израильский военнослужащий совершил преступление в городе Хеврон на оккупированной территории Западного берега реки Иордан в 2016 году. Он хладнокровно застрелил невооруженного раненного палестинца. Злоумышленник был приговорен к 14 месяцам тюрьмы.

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