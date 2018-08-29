Нападение на свердловского журналиста: СКР просит помощи граждан

Екатеринбург, , 14:17 — REGNUM В Екатеринбурге следственный отдел по Ленинскому району просит граждан о помощи. Предстоит опознать лиц, которые запечатлены камерами видеонаблюдения и причастны к избиению главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском областном управлении СКР.

На сайте ведомства опубликованы записи с камер наружного наблюдения, а также фотографии. Следствие просит всех, кто опознал налётчиков, дать об этом знать в СКР.

Напомним, нападение на Полянина произошло 12 апреля. После этого он оказался в больнице.

Следствие пока не вышло на след лиц, совершивших это преступление. Сам журналист полагает, что поводом могла стать одна из публикаций в «Областной газете».

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